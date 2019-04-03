В кемеровском кафе нарушали санитарные нормы

СЕГОДНЯ 03:12 2019-04-03T06:31:12+03:00

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В кемеровском кафе нарушали санитарное законодательство. Это стало причиной его временного закрытия.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора Кузбасса провели внеплановую проверку кафе «Лесная сказка», которое находится на улице Тухачевского, 22а. В результате специалисты нашли здесь множество нарушений. Например, отсутствует техническая документация, в соответствии с которой изготавливаются блюда, холодильные камеры не имеют термометров, нет производственного контроля, и продукты хранятся без обозначения срока годности.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении, затем материалы переданы в суд. По решению суда кафе закрыли на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU