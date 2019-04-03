В новокузнецком парке нашли человеческие кости

СЕГОДНЯ 04:28 2019-04-03T04:41:11+03:00

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В Новокузнецке на Ильинке обнаружили скелет человека. На место приехали криминалисты.

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля, в районе улицы Косыгина. Работники новокузнецкого Водоканала производили плановые работы и нашли в кустах скелетированные останки человека. Горожане сразу же обратились в правоохранительные органы – на место происшествия приехали полицейские и следователи.

«Ведется комплекс мероприятий, направленный на установление личности лица и обстоятельств его смерти, - цитирует заместителя руководителя следственного отдела Новокузнецка Юлию Андрееву Сити-н.

ИСТОЧНИК KP.RU