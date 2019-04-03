Молодые новокузнечане дважды влезли в одну квартиру

СЕГОДНЯ 05:01 2019-04-03T05:01:55+03:00

Новокузнечане нашли ключи и решили проверить, к какой квартире они подходят, а потом пошли на преступление Фото: Раиса ЮДИНА

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В Новокузнецке молодые люди дважды обворовали квартиру, от которой нашли ключи. Ранее новокузнечан уже неоднократно судили.

В полицию обратился горожанин, который рассказал, что его квартиру обворовали. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых – ими оказались ранее неоднократно судимые новокузнечане 19 и 20 лет. Задержанные рассказали, что около подъезда нашли связку ключей и методом проб определили, от какой они квартиры.

- Они беспрепятственно проникли в квартиру и, похитив бытовую технику, скрылись. Через несколько дней подельники вернулись и похитили оставшееся ценное имущество, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Часть похищенного полицейские вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU