Молодые новокузнечане дважды влезли в одну квартиру
В Новокузнецке молодые люди дважды обворовали квартиру, от которой нашли ключи. Ранее новокузнечан уже неоднократно судили.
В полицию обратился горожанин, который рассказал, что его квартиру обворовали. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемых – ими оказались ранее неоднократно судимые новокузнечане 19 и 20 лет. Задержанные рассказали, что около подъезда нашли связку ключей и методом проб определили, от какой они квартиры.
- Они беспрепятственно проникли в квартиру и, похитив бытовую технику, скрылись. Через несколько дней подельники вернулись и похитили оставшееся ценное имущество, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Часть похищенного полицейские вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU