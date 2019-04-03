Ночью в Кемерове подожгли автомобиль
Легковушка почти полностью выгорела
Автомобиль горел открытым пламенем к приезду пожарныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду ночью в Кемерове неизвестные подожгли автомобиль «ВАЗ». Машину тушили семь человек.
В 00.15 в противопожарную службу МЧС поступило сообщение о том, что на проспекте Комсомольском горит автомобиль ВАЗ-2114. На место выехали две пожарные машины и семь спасателей. В 00.27 возгорание удалось ликвидировать.
– На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате обгорела обшивка салона, моторный отсек и лакокрасочное покрытие, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
По предварительной оценке специалистов, автомобиль подожгли.
ИСТОЧНИК KP.RU