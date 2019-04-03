Россельхозбанк участвует в развитии российского рынка газомоторного топлива

СЕГОДНЯ 08:26 2019-04-03T08:26:20+03:00

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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов принял участие в расширенном совещании с участниками рынка газомоторного топлива и производителями автомобилей в Тольятти, которое провел специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Участниками совещания были заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, представители бизнеса и отраслевых ассоциаций.

На встрече обсуждались вопросы расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, а также стимулирования спроса и предложений на технику, работающую на природном газе.

- Россельхозбанк принимает активное участие в государственной программе, направленной на развитие газомоторного топлива на федеральном и региональном уровнях. Уже сегодня РСХБ предлагает клиентам адаптированные кредитные продукты, в том числе по сниженной процентной ставке в рамках льготного кредитования АПК. Уверен, что развитие рынка ГМТ и необходимой инфраструктуры не только снизит транспортные расходы, но и окажет положительное влияние на окружающую среду, - отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

ИСТОЧНИК KP.RU