Летом из Кемерова запустят новый авиарейс

СЕГОДНЯ 05:40 2019-04-03T05:40:37+03:00

Из Кемерова можно будет улететь в Симферополь Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Летом из Кемерова запустят еще один авиарейс. Горожане смогут улететь в Симферополь.

Как сообщили в авиакомпании «Алроса», рейс Кемерово – Симферополь будет выполняться по субботам с 15 июня по 14 сентября. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-700.

Расписание нового рейса также уже появилось на сайте кемеровского аэропорта. Так, из столицы Кузбасса авиасудно будет вылетать в 9.45, а приземляться в Крыму в 11.15 – время местное.

Стоимость билетов начинается от 18 тысяч рублей – цена без учета багажа.

Ранее издание сообщало, что летом из Новокузнецка можно будет улететь в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU