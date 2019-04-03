Новокузнечанин поехал за новым знакомым в сауну и там побил его

СЕГОДНЯ 06:24 2019-04-03T06:24:13+03:00

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Знакомство в одном из увеселительных заведений города и совместный отдых довели одного из новокузнечан до преступления. Он не смог сдержаться и в сауне побил и ограбил своего нового приятеля.

Молодые люди познакомились в одном из увеселительных заведений Новокузнецка. В течение какого-то времени они пили и веселились вместе, а потом один из них поехал в сауну. Вскоре к нему присоединился и новый приятель. Однако вместо продолжения веселья он ударил 26-летнего мужчину по лицу и отнял смартфон стоимостью более 20 тысяч рублей. Пострадавший обратился за помощью к администратору сауны, и тот вызвал бойцов Росгвардии.

Стражи порядка узнали приметы налетчика и приступили к его поиску. Вскоре во дворе многоквартирного дома на улице Карла Маркса они увидели подозрительного мужчину. Тот, заметив патрульный автомобиль, пустился наутек, однако вскоре был задержан. Налетчиком оказался 27-летний новокузнечанин, который ранее уже был судим – его передали сотрудникам полиции. Пострадавший же, несмотря на ссадины на лице, от медицинской помощи отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU