Ночью в Кузбассе загорелся «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 07:10 2019-04-03T07:42:38+03:00

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В Беловском районе ночью загорелся прицеп грузовика «КамАЗ». Пожар потушили за минуту.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в среду в 00:46 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «КамАЗ» 2017 года выпуска в деревне Осиновка Беловского района. На место выехала пожарная машина и шесть спасателей. В 00:56 пожар локализовали, а в 00:57 – ликвидировали.

– На момент прибытия первого подразделения горело переднее колесо прицепа справа, – рассказали в МЧС. – Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU