2019-04-03T07:45:04+03:00
Общество

Снежана из Прокопьевска покорила жюри проекта федерального канала

Школьница прошла в полуфинал проекта «Ты супер!»
Екатерина РОМАНОВА
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Снежана из Прокопьевска покорила жюри проекта федерального канала. ФОТО: кадр видео Youtube.Снежана из Прокопьевска покорила жюри проекта федерального канала. ФОТО: кадр видео Youtube.
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Юная певица из Прокопьевска, Снежана Анохина, стала полуфиналисткой проекта «Ты супер!». Девушка покорила зрителей и членов жюри исполнением песни Земфиры «Мы разбиваемся».

Снежана из Прокопьевска покорила жюри проекта федерального канала.. Видео: youtube

Проникновенное исполнение композиции «Мы разбиваемся» вызвало восторг не только зрителей, которые находились в зале, но и членов жюри конкурса. Так, Игорь Крутой и Елка подпевали юной исполнительнице, а потом к ним присоединился и весь зал. Зрители стоя подпевали и аплодировали девочке. Снежана же, рассказывая о себе, поведала, что с детства в нее никто не верил и она чувствовала себя лишней и нежеланной. Более того, она росла без родителей: когда ей было два года, отец погиб, а в три года мать завела новую семью, в которой девочке не нашлось места.

Но, несмотря на теплые слова и эмоциональный отклик, члены жюри не пропустили прокопчанку к дальнейшему участию в конкурсе. Тем не менее девочка вышла в полуфинал – благодаря Вадиму Такменеву: он сделал это на правах ведущего и при этом подчеркнул, что Снежана – его землячка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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