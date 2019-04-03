2019-04-03T09:32:39+03:00
Общество

Более 35 тысяч человек уехали из Кузбасса в 2018 году

Миграционная убыль составила более 8 тысяч человек
Кирилл ЧАЩИН
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Большинство кузбассовцев уезжает в другие регионы страны и страны СНГБольшинство кузбассовцев уезжает в другие регионы страны и страны СНГФото: Кирилл ЧАЩИН
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В 2018 году из Кузбасса в другие регионы и за границу уехали более 35 тысяч человек. Это самый высокий показатель за последние пять лет.

По данным специалистов Кемеровостата, в прошлом году из Кемеровской области уехали 35418 человек, что на 2108 человек больше, чем в 2017 году. Из числа уехавших 2937 человек отправились в страны СНГ, а 282 – в другие страны. В целом в последние четыре года увеличивается количество человек, уезжающий из области.

Приехали в Кузбасс в 2018 году 23 495 человек. Это меньше, чем в предыдущем на 279 человек. 6 545 человек переехали в региона из стран СНГ, а 184 человек – из других стран.

Как отмечают специалисты, миграционная убыль в 2018 году составила 8413 человек, что в два раза превышает данные 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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