СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-03T11:09:40+03:00

За тем, как это происходит, можно наблюдать по камерам

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В Кузбассе начался ледоход – несколько раньше привычных сроков. Уровни воды в реках постепенно повышаются. Узнать же, каких отметок достигла вода, можно по камерам видеонаблюдения.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, кузбасские реки уже начали постепенно освобождаться ото льда. И если в конце прошлой недели полыньи и закраины наблюдались лишь местами, то сегодня уже можно говорить о ледоходе. Так, 2 апреля произошло вскрытие реки Мундыбаш, в ночь с 2 на 3 апреля - рек Томь в районе Междуреченска и Мрас-Су в районе Мыски. 3-4 апреля ожидается вскрытие реки Кондома в районе Кузедеева и Кондомы.

- В ближайшие выходные ожидается вскрытие реки Томь в Кемерове. На данный момент на Томи закраины и ледостав с полыньями,- отметила Наталья Полуэктова. - Процесс разрушения ледяного покрова происходит за счет тепла и, как следствие, таяния. Осадков по области недостаточно для активного вскрытия, процесс проходит спокойно и постепенно. Уровни рек повышаются, но опасных отметок не достигли.

К слову, обычные сроки ледохода – вторая-третья декады марта, однако в этом году из-за теплого марта – средняя температура оказалась выше на семь градусов – и теплых первых дней апреля реки вскрываются примерно на неделю раньше. Понаблюдать же за ледоходом и тем, как повышается уровень воды в реках, можно по камерам наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU