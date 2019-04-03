2019-04-03T13:00:16+03:00
Общество

«Забрался на многоэтажку»: Кузбасские полицейские нашли 13-летнего экстремала

Со школьником провели серьезную беседу
Кирилл ЧАЩИН
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Подросток поднялся по стене панельного дома. Кадр: "ВКонтакте"Подросток поднялся по стене панельного дома. Кадр: "ВКонтакте"
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В Междуреченске полицейские нашли 13-летнего школьника, который без страховки поднялся по стене высотки. С подростком и его родителями провели беседу.

Напомним, что на этой неделе в соцсети появилось видео, как подросток карабкается по стене многоэтажного дома без страховки. Стражи порядка смогли быстро найти героя ролика. Им оказался 13-летний парень, который вместе с другом пришел в гости к его бабушке, проживающей на втором этаже. Когда женщина вышла из дома, приятели поднялись на седьмой этаж здания, где располагаются общие балконы

– Желая продемонстрировать свое превосходство в ловкости, один из подростков спустился с балкона 7-го этажа на 6-й, а затем поднялся и зашел в помещение, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Стражи порядка провели профилактическую беседу со школьником и его матерью.

Малолетний человек-паук завелся в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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