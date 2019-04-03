Друзья важнее: Юный кемеровчанин сбежал из дома ради общения с друзьями

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-03T13:03:40+03:00

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12-летний мальчик из Кемерова очень ценил общение с друзьями. Вот только его маме товарищи не нравились, и она пыталась запретить их дружбу. Подросток обиделся и сбежал из дома.

Кемеровчанка не раз говорила своему 12-летнему сыну о том, что его друзья ей не по душе, пыталась запретить общаться с ними. Подросток же считал друзей весьма хорошими людьми и после очередного конфликта сделал выбор в их пользу. Утром он, как обычно, ушел в школу, а потом отключил телефон. Мама не могла дозвониться до сына, а когда он вечером не пришел домой, отправилась в полицию.

Сотрудники полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних отправились на поиски ребенка. К счастью, его удалось вскоре найти: мальчик находился в коридоре одного из общежитий, где намеревался остаться на ночевку. Инспекторы провели серьезный разговор с женщиной и ее сыном, посоветовали им обратиться к специалистам психолого-педагогического центра, чтобы наладить отношения. Кроме того, в отношении матери был составлен протокол: за неисполнение родительских обязанностей женщине может быть назначен штраф в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU