СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-03T13:20:39+03:00

320 килограммов опасных булок и пирожных изъяли из оборота в Кузбассе. ФОТО: архив КП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Качество хлебобулочных и кондитерских изделий было далеким от идеального

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Специалисты Роспотребнадзора в 2018 году исследовали 598 проб хлебобулочных изделий. Как оказалось, далеко не все они были безопасны для потребителей.

Так, не соответствовало установленным требованиям по физико-химическим показателям пять проб хлебобулочных изделий и пять проб кондитерских изделий.

- По микробиологическим показателям исследовано 388 проб хлебобулочных изделий, 933пробы кондитерских изделий, в том числе 214 кремовых, - сообщает пресс-служба кузбасского Роспотребнадзора. – Из них 16 проб хлебобулочной продукции, 46 проб кондитерских изделий, в том числе 25 проб с кремом, не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Из оборота изъяли 276 партий хлебобулочной и кондитерской продукции, у которой не оказалось сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, сроки ее реализации и качество. Были зафиксированы и другие нарушения: отсутствие полной информации для покупателя, нарушение требований при транспортировки, несоблюдение персоналом правил личной гигиены.

- К административной ответственности в виде штрафа привлечено 125 граждан, должностных и юридических лиц на общую сумму более 1,9 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе ведомства. - Деятельность трех предприятий, осуществляющих производство и оборот хлеба и хлебобулочных изделий, приостанавливалась решениями суда сроком до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU