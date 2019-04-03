2019-04-03T13:36:27+03:00
Происшествия

В Кемерове собака покусала прохожих

В инциденте разбираются полицейские
Кирилл ЧАЩИН
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В среду вечером в центре Кемерова овчарка напала на прохожих. Инцидент произошел на улице Красная.

– Сотрудники полиции выезжали на место. Были опрошены двое потерпевших. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – рассказал Андрей Альтман, руководитель пресс-службы УМВД по городу Кемерово.

Напомним, что 1 марта у ТРК «Променад-1» оставленная без намордника собака укусила девушку. Потерпевшая не сильно пострадал: от госпитализации отказалась, писать заявление в полицию она не стала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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