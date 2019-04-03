2019-04-03T14:04:31+03:00
Происшествия

Украденные бритвенные лезвия кузбассовец носил в носках

Боксы от бритвенных кассет мужчина прятал в примерочных
Екатерина РОМАНОВА
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Два дня подряд житель Прокопьевска грабил местный супермаркет. Он брал антикражные боксы с бритвенными лезвиями, в примерочной вскрывал их и выносил лезвия из магазина, не оплатив их.

Ущерб на сумму более шести тысяч причинил один из прокопчан местному супермаркету. Два дня подряд он приходил в магазин и крал оттуда бритвенные кассеты. При этом антикражные боксы он оставлял с примерочной, а сами кассеты прятал в носки. После этого мужчина выходил на улицу и предлагал прохожим приобрести лезвия по низкой цене.

Задержали похитителя лезвий сотрудники полиции после того, как к ним обратился администратор супермаркета. Хитрым вором оказался 33-летний прокопчанин. Он не только ранее был судим, но и на момент краж являлся фигурантом двух уголовных дел за совершенные ранее кражи.

Сейчас в отношении мужчины заведено еще одно уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы уже направлены в суд, и мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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