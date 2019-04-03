2019-04-03T15:48:51+03:00
Происшествия

Два малыша играли на окне пятого этажа в Кузбассе

Бдительная соседка не дала детям упасть
Екатерина РОМАНОВА
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Малыши играли на окне пятого этажа в Кузбассе. ФОТО: архив КП.Малыши играли на окне пятого этажа в Кузбассе. ФОТО: архив КП.
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Двое малышей остались без присмотра на некоторое время в квартире на пятом этаже. Разыгравшись, они влезли на подоконник и попытались открыть створку. И лишь благодаря бдительности соседки не случилось беды.

34-летняя мать из Полысаева оставила своих детей в гостях у бабушки. Та присматривала за ними но потом ей потребовалось выйти к соседке. Малыши, одному из которых 4, а другому 6 лет, решили немного поиграть и взобрались на подоконник. Они приложили немало усилий к тому, чтобы открыть створку окна, но та все никак не поддавалась. Неизвестно, чем бы закончилась игра, если бы детей не заметила женщина из дома напротив. Она позвонила в полицию и рассказала об играющих на подоконнике малышах.

Детей сняли с подоконника, а в отношении матери составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф в размере 500 рублей.

- Полицейские призывают кузбассовцев к бдительности по отношению к малолетним детям. Чтобы несовершеннолетние не травмировались, важно следить за ними и не оставлять их без присмотра ни на минуту. Если будет установлено, что несчастный случай произошел по вине родителей, они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности, - предупредили в пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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