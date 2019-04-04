Дмитрий Маликов провел первый Урок музыки для юных кемеровчан

СЕГОДНЯ 03:33 2019-04-04T03:34:22+03:00

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В Кузбассе стартовал проект «Уроки музыки», которые проводит народный артист России Дмитрий Маликов. Первый урок певец, композитор и исполнитель провел для юных кемеровчан.

На Уроке музыки, который проходил по инициативе Совета по вопросам попечительства при поддержке Группы компаний ТАЛТЭК, собрались юные артисты и молодые люди, которые делаю первые шаги в музыке, культуре, искусстве, а также кузбасские музыканты. Они выступали со своими номерами, общались с Дмитрием Маликовым. Певец высоко оценил творчество юных кузбассовцев и поделился с ними секретами мастерства, дал профессиональные советы, сыграл несколько композиций.

Первый урок певец, композитор и исполнитель провел для юных кемеровчан. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Основная задача подобных встреч не только развлекательная, но и в большей степени культурно-образовательная, - отметила председатель Совета по вопросам попечительства Анна Цивилева. - Богатый опыт успешного певца, композитора, музыканта, пианиста, продюсера, телеведущего, артиста Дмитрия Маликова будет для многих очень полезен.

Уроки музыки также пройдут в Белово и Киселевске. Завершит свое турне Дмитрий Маликов в Новокузнецке.

На одной сцене совместно со звездой отечественной эстрады выступили студенты музыкальных колледжей Кузбасса. ФОТО: пресс-служба АКО.

ИСТОЧНИК KP.RU