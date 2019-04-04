В Кузбассе будет создан Единый диспетчерский центр скорой помощи

СЕГОДНЯ 04:21 2019-04-04T06:09:47+03:00

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В Кузбассе в скором времени заработает Единый диспетчерский центр, который позволит обрабатывать все вызовы скорой помощи с использованием самых современных технологий.

Звонки в Единый диспетчерский центр будут поступать со всего региона, а современное оборудование позволит не только быстро их обрабатывать, но и существенно сократить время прибытия бригад на экстренные вызовы. Один из первых таких центров уже работает в Московской области. Именно там побывали главврач Новокузнецкой станции скорой помощи Алексей Шумкин и главный областной специалист скорой медицинской помощи и медицине катастроф Ксения Радивилко. Они отметили, что работа центра помогает ликвидировать две самые частые проблемы в работе любой экстренной службы – сложность дозвона и муниципальную привязанность.

- Современный диспетчерский центр в состоянии обработать любое количество звонков в любых, даже форс-мажорных ситуациях. Также ликвидируется принцип так называемой «муниципальной привязанности», когда каждая бригада была прикреплена к конкретному муниципалитету и обслуживала только вызовы конкретного населенного пункта. Это иногда приводило к ситуациям, когда все местные бригады заняты и люди в результате вынуждены ждать помощи, - отметила Ксения Радивилко.

После того, как Единый диспетчерский центр начнет работу, на вызовы будет направляться ближайшая бригада скорой, а значит, помощь будет приходить быстрее, даже в самые отдаленные уголки Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU