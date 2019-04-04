В Новокузнецке начался ледоход на Томи

СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-04T06:47:56+03:00

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В Новокузнецке в ночь с 3 на 4 апреля начался ледоход. Льдины разного размера проплывают по Томи. Понаблюдать за завораживающим зрелищем можно как лично, так и по камерам наблюдения.

Рано утром на реке Томи в Новокузнецке начался ледоход. Большие и маленькие льдины плывут по реке, завораживая и вызывая восторг и немного опасения: каким будет паводок? К слову, за счет вскрытия рек вода в Томи за одну ночь поднялась на 67 сантиметров и сейчас ее уровень составляет 2,48 метра – до критических отметок - 3,82 метра. Таким же ранним был ледоход в 2016 году: тогда реки вскрылись в ночь с 1 на 2 апреля. В этом же году ледоход хоть и ранний, но не рекордный: лед пошел в ночь со 2 на 3 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701115" frameborder="0"></iframe> Ледоход в Новокузнецке.Автор: Юлия Клобукова

- В этом году весна теплая: средняя температура марта была выше на семь градусов, теплее обычного и первые дни апреля, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

В самое ближайшее время ледоходом на Томи смогут полюбоваться и кемеровчане: синоптики прогнозируют, что это случится на выходных. Новокузнечане же могут полюбоваться ледоходом по камерам виденаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU