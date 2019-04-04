Вывернул карманы: Мэр Новокузнецка показал свои доходы

СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-04T07:08:41+03:00

За 2018 год Сергей Кузнецов заработал больше, чем за 2017 Фото: Екатерина РОМАНОВА

В 2018 году Сергей Кузнецов заработал больше, чем в 2017

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов показал, сколько заработал за 2018 год. Доход градоначальника южной столицы Кузбасса немного вырос.

На сайте новокузнецкой администрации опубликовали декларацию о доходах Сергея Кузнецова за 2018 год. С января по декабрь новокузнецкий глава заработал 2 миллиона 565 тысяч рублей, что на 15 тысяч больше, чем в 2017 году. Состав движимого и недвижимого имущества за год не поменялся.

В собственности у градоначальника есть квартира площадью 114 квадратных метров, еще одна квартира площадью 104 «квадрата» находится в пользовании. Также Кузнецов владеет легковым автомобилем Volkswagen Touareg и мотоциклом BMW R NineT.

ИСТОЧНИК KP.RU