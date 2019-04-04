2019-04-04T07:41:31+03:00
Общество

Ночью в Кузбассе почувствовали сильные подземные толчки

Магнитуда землетрясения составила 3,1 балла
Екатерина БОРМОТОВА
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Эпицентр сейсмособытия находился в нескольких километрах выше МеждуреченскаЭпицентр сейсмособытия находился в нескольких километрах выше Междуреченска
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Ночью в Кузбассе произошло очередное землетрясение. Сила подземных толчков составила 3,1 балла.

Новое сейсмособытие в 1.58 зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН. По их данным, эпицентр землетрясения находился несколькими километрами выше Междуреченска.

Отметим, что 2 апреля землетрясение магнитудой 2,7 балла произошло вблизи поселка Краснобродский. Ранее населенный пункт был «атакован» из-под земли 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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