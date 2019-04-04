2019-04-04T08:22:17+03:00
Происшествия

Тушили подручными средствами: В Кузбассе горел электровоз

ЧП произошло в Яйском районе
Екатерина БОРМОТОВА
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Пока электровоз находился под напряжением, его тужили подручными средствамиПока электровоз находился под напряжением, его тужили подручными средствамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Яйском районе вечером 3 апреля загорелся электровоз. В тушении состава участвовали девять спасателей.

Сигнал о пожаре в электровозе в селе Новониколаевка поступил в оперативные службы в 18.49.

- На момент прибытия первого подразделения из кабины электровоза шел дым. Так как электровоз находился под напряжением, машинисты и прибывшие сотрудники приняли меры по тушению первичными средствами пожаротушения. После электровоз отключили от электричества и полностью ликвидировали возгорание, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что причина пожара в настоящее время устанавливается. В результате пожара обгорело внутри кабины на общей площади восемь квадратов. ЧП было ликвидировано в 20.07. На месте работали девять сотрудников МЧС и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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