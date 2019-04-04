Опасную чебуречную закрыли в Кемерове
В Кемерове временно закрыли чебуречную, которая располагалась на проспекте Ленина, 77. В павильоне нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя провели сотрудники Управления Роспотребнадзора. Оказалось, что предприятие по изготовлению чебуреков и беляшей работает с нарушениями. Так, здесь не организован контроль фритюрных жиров, в холодильниках нет термометров, отсутствуют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. Кроме того, в павильоне работал персонал, который своевременно не проходил аттестацию. Всего специалисты составили более 10 пунктов нарушений.
Центральный районный суд Кемерова признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность чебуречной на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU