2019-04-04T08:58:08+03:00
Общество

Опасную чебуречную закрыли в Кемерове

Павильон работал на проспекте Ленина
Екатерина БОРМОТОВА
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Чебуречная не будет работать 30 сутокЧебуречная не будет работать 30 сутокФото: Юрий ЮРКО
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В Кемерове временно закрыли чебуречную, которая располагалась на проспекте Ленина, 77. В павильоне нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя провели сотрудники Управления Роспотребнадзора. Оказалось, что предприятие по изготовлению чебуреков и беляшей работает с нарушениями. Так, здесь не организован контроль фритюрных жиров, в холодильниках нет термометров, отсутствуют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. Кроме того, в павильоне работал персонал, который своевременно не проходил аттестацию. Всего специалисты составили более 10 пунктов нарушений.

Центральный районный суд Кемерова признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность чебуречной на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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