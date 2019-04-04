Высокопоставленного уроженца Кузбасса задержали в Крыму

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-04T09:20:14+03:00

Андрей Филонов мог причинить ущерб государству в 35 миллионов рублей

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В Крыму задержали мэра Евпатории Андрея Филонова, который является уроженцем Кузбасса. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание мэра Евпатории произошло 3 апреля после обысков в администрации курортного города.

- Установлено, что по указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности города земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей, - сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Андрей Филонов родился в 1974 году в Юрге Кемеровской области. В восемь лет он вместе с родителями переехал в Евпаторию.

ИСТОЧНИК KP.RU