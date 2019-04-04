Спортсмены из Кузбасса вошли в список Forbes

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-04T09:45:24+03:00

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Три спортсмена из Кузбасса вошли в рейтинг журнала Forbes самых перспективных россиян моложе 30 лет. Уже сейчас они являются долларовыми миллионерами.

Первым самым перспективным молодым человеком из Кузбасса стал 22-летний футболист Александр Головин. Он блестяще проявился себя во время чемпионата мира 2018 года. После чемпиона он подписал контракт с французским клубом «Монако». Клуб выкупил игрока за рекордные 30 миллионов евро.

Александр Головин. Фото: REUTERS

Еще одним супер-перспективным выходцем из Кузбасса стал 21-летний хоккеист Кирилл Капризов. На Олимпиаде-2018 спортсмен из Новокузнецка забил победную шайбу в финальном матче против Германии. Спортсмен продолжает выступать за ЦСКА. В сезоне 2018/2019 Капризов стал лучшим снайпером чемпионата КХЛ.

Третьей молодой звездой из Кузбасса Forbes назвал киберспортсмена Романа Кушнарева, известного под ником Ramzes666. Ему 19 лет. Его считают одним из лучших игроков в Dota 2в мире на своей позиции. Профессиональную карьеру он начал в 2015 году. Выиграв несколько крупный турниров, он заработал около 1,5 миллиона долларов.

Новокузнецкий кибер-спортсмен Роман Кушнарев. Фото: instagram.com/ramzes

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Сегодня имя Кирилла Капризова известно едва ли не каждому россиянину, так или иначе интересующемуся спортом. Еще бы! На минувших выходных он забросил решающую шайбу в ворота сборной Германии, принеся таким образом долгожданную медаль сборной России. К слову, Кирилл Капризов – не единственный кузбассовец, ставший чемпионом Олимпиады в Пхенчхане (подробности).

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За яркой игрой Александра Головина и российской сборной с замиранием сердца наблюдали все кузбассовцы. Еще бы! Ведь Головин – уроженец небольшого городка в Кемеровской области – Калтана, где на весь город – один нормальный стадион. Уже в раннем детстве он бредил футболом и мечтал о том, что будет играть за сборную России, а потом методично, шаг за шагом, день за днем шел к своей цели (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU