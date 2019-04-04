Пьяный гонщик за раз разбил пять машин в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-04T11:41:12+03:00

Мужчина сел за руль без прав и пьяный Фото: Instagram / novokuznetsk.news

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В Новокузнецке минувшей ночью за раз были разбиты пять автомобилей. Виной тому стал пьяный гонщик, который сел за руль без прав.

Авария произошла в два часа ночи на проспекте Бардина, 28.

- 45-летний водитель автомобиля Nissan Sunny, предварительно, не справился с управлением и совершил наезд на стоящие транспортные средства - Toyota Premio, Datsun on-Do, Daewoo Nexia и Kia Ceed. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. Также в Госавтоинспекции отметили, что с начала года пьяные водители совершили 25 аварий, в которых были травмированы или погибли люди.

ИСТОЧНИК KP.RU