Пьяный гонщик за раз разбил пять машин в Новокузнецке
В Новокузнецке минувшей ночью за раз были разбиты пять автомобилей. Виной тому стал пьяный гонщик, который сел за руль без прав.
Авария произошла в два часа ночи на проспекте Бардина, 28.
- 45-летний водитель автомобиля Nissan Sunny, предварительно, не справился с управлением и совершил наезд на стоящие транспортные средства - Toyota Premio, Datsun on-Do, Daewoo Nexia и Kia Ceed. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. Также в Госавтоинспекции отметили, что с начала года пьяные водители совершили 25 аварий, в которых были травмированы или погибли люди.
ИСТОЧНИК KP.RU