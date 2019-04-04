2019-04-04T11:42:13+03:00
Общество

Власти Кузбасса решают проблему дефицита льготного инсулина

Об этом рассказал замначальника областного департамента здравоохранения
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе 18 тысяч человек нуждаются в инсулине. Фото: pixabay.comВ Кузбассе 18 тысяч человек нуждаются в инсулине. Фото: pixabay.com
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В Кузбассе департамент здравоохранения решает проблему дефицита льготного инсулина в аптеках после жалоб от населения. Об этом рассказал заместитель начальника областного департамента охраны здоровья населения Александр Брежнев.

– На сегодняшний день мы сократили дефицит льготного инсулина.Было заключено девять контрактов и больше половины препаратов уже сейчас поступило на склады. До 5 апреля они все будут доставлены в аптеки области. В апреле будет продолжена закупка препаратов. И таким образом мы восстановим бесперебойное поступление инсулинов в Кемеровскую область, – отметил Александр Брежнев.

По словам начальника департамента, ведомство приняло меры, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем.

В департаменте добавили, что необходимые препараты будут закуплены на сумму 22 миллиона рублей. В Кузбассе инсулин используют 18 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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