Власти Кузбасса решают проблему дефицита льготного инсулина
В Кузбассе департамент здравоохранения решает проблему дефицита льготного инсулина в аптеках после жалоб от населения. Об этом рассказал заместитель начальника областного департамента охраны здоровья населения Александр Брежнев.
– На сегодняшний день мы сократили дефицит льготного инсулина.Было заключено девять контрактов и больше половины препаратов уже сейчас поступило на склады. До 5 апреля они все будут доставлены в аптеки области. В апреле будет продолжена закупка препаратов. И таким образом мы восстановим бесперебойное поступление инсулинов в Кемеровскую область, – отметил Александр Брежнев.
По словам начальника департамента, ведомство приняло меры, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем.
В департаменте добавили, что необходимые препараты будут закуплены на сумму 22 миллиона рублей. В Кузбассе инсулин используют 18 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU