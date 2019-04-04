В Новокузнецке на пустыре нашли останки мужчины
Следователи устанавливают личность погибшего
Куртка, в которой был скелет. Фото: ОМВД по Новокузнецку
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В Новокузнецке нашли скелетированные останки мужчины. Личность погибшего устанавливают правоохранители.
Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, на пустыре в Новоильинском районе Новокузнецка рядом с улицей Косыгина нашли останки неизвестного мужчины в зимней одежде. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства гибели мужчины. В ходе проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.
Предположительного тело находилось на пустыре с осени прошлого года. Погибшему около 40-45 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU