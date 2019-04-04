2019-04-04T11:47:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк в Кузбассе выдал 384 миллиона рублей на проведение посевной

Кредитные средства направлены на закупку семян, удобрений и горюче-смазочных материалов
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

По итогам 1 квартала Кемеровский филиал Россельхозбанка выдал аграриям Кузбасса кредитов на сумму 384 миллиона рублей, все займы выданы по льготной программе, это на 42 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и другие цели.

- Россельхозбанк является основным кредитором сельхозтоваропроизводетелей области. В настоящее время доля Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ составляет порядка 87 процентов. Филиал продолжает наращивать объемы выдач кредитов на проведение сезонно-полевых работ. На текущую дату в работе филиала заявок от сельхпредприятий региона на кредитование сезонно-полевых работ на общую сумму порядка 96 миллионов рублей, - отметил директор Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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