В Кузбассе полицейские разыскивают мошенницу из «райсобеса»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-04T11:54:26+03:00

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Кузбасские полицейские разыскивают мошенницу, которая обманывает пенсионеров. Женщина представляет работницей «райсобеса» и похищает деньги.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, подозреваемая весной 2017 года украла украшения у пожилой жительницы Ленинска-Кузнецкого стоимостью около 60 тысяч рублей, а также ее паспорт. В августе 2018 года мошенница представилась пенсионерке работницей «райсобеса» и под предлогом обмена денег на «новые» похитила 100 тысяч рублей. В апреле этого года преступница украла таким же образом 100 тысяч рублей у пенсионерки в поселке Новый Городок Беловского городского округа.

Полицейские отмечают, что подозреваемая имеет плотное телосложение. При себе у нее украденный паспорт, а представляется она работницей «райсобеса» по фамилии Усанина. В августе 2018 года аферистка ехала из Ленинск-Кузнецкого до Белова на автобусе «Новосибирск - Междуреченск».

Всех, кто что-то знает о личности мошенницы или видели ее после 2 апреля 2019 года, полицейские просят позвонить по телефонам:

8-(3842)-52-50-29, 8-(3842)-359904, 8-923-610-0311, 8-913-129-8667.

ИСТОЧНИК KP.RU