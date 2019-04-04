Предприятие наживалось на смерти одиноких кузбассовцев

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-04T11:51:40+03:00

Оно получало деньги, но не занималось похоронами

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В Калтане муниципальное предприятие наживалось на смерти одиноких горожан. Руководство компании получило деньги за 89 умерших, но не стало хоронить их.

В городе было создано муниципальное предприятие, в обязанности которого входило погребение людей, не имеющих близких родственников. В дальнейшем эти расходы возмещались за счет бюджетных средств.

Прокуратура города Осинники установила, что с 2015 по 2019 год предприятие получило через отделение Пенсионного фонда средства за погребение 89 человек. При этом фактически данные услуги оказывали индивидуальные предприниматели, занимающиеся похоронами.

- Они брали расходы на себя, опасаясь, что им будут созданы препятствия при осуществлении предпринимательской деятельности, - пояснили в прокуратуре Кемеровской области.

При этом предприятие, осознавая, что не несет расходы, подавало документы на возмещение их стоимости. Всего руководством было присвоено 616 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU