Мэрию Новокузнецка наказали за бездействие

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-04T13:43:55+03:00

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Администрацию города Новокузнецка обязали провести ремонт в одном из многоквартирных домов. Добиться решения о проведении ремонта удалось лишь благодаря прокуратуре.

Жители одного из многоквартирных домов города Новокузнецка обратились в прокуратуру города. Они заявили, что их жилищные права нарушаются. Как оказалось, дом №22 по улице Сибиряков-Гвардейцев был построен в 1961 году, и в течение длительного времени в нем не было капитального ремонта общего домового имущества – крыши, фасада, системы отопления. А это – нарушение прав жильцов дома, среди которых есть и инвалиды, на безопасное и комфортное проживание.

Прокурор провел проверку и обратился в суд, потребовав признать незаконным бездействие администрации города Новокузнецка и обязать провести капитальный ремонт. Суд отказал в удовлетворении исков, однако прокурор не согласился с принятым решением и обжаловал его в Кемеровском областном суде. В результате требования прокурора были признаны законными и удовлетворены в полном объеме. Теперь администрация города обязана провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU