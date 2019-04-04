На кузбасском разрезе остановили работы из-за нарушений

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-04T13:45:10+03:00

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На разрезе «Черниговец» приставы приостановили работы на одном из участков. Сотрудникам разреза угрожала опасность.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, приставы частично приостановили вскрышные работы и добычу по угольным пластам горного участка №3 принадлежащего АО «Черниговец». Роспотребнадзор выявил, что работы велись с отклонением от технической документации.

Специалисты выяснили, что работы по ликвидации опасной зоны «высокий уступ» на участке №3 велись с отклонением от технического проекта разработки каменноугольного месторождения и плана развития горных работ. Опасную зону не ликвидировали.

– Угроза возникает при дальнейшем ведении горных работ на горном участке, а также в случае попадания людей в опасную зону. При этом может возникнуть обрушение откоса уступа, а также скатывание кусков породы с вышележащих горизонтов, что может привести к травмированию людей, – отметили в УФССП по Кемеровской области.

За нарушение требований промышленной безопасности Кемеровский районный суд приостановил работу по восточному рабочему борту в районе профильных линий на протяжении 300 метров на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU