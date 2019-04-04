В Новокузнецке отремонтируют Дворец спорта и стадион

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-04T12:52:25+03:00

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В Новокузнецке произведут реконструкцию Дворца спорта кузнецких металлургов и футбольный стадион, расположенный по соседству. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев после встречи со спортсменами и руководством хоккейного клуба «Металлург».

Глава региона осмотрел Дворец спорта и ледовую арену, после чего сообщил, что спортивное сооружение будет реконструировано. Перестройка коснется только здания Дворца, поскольку конструкция, на которой расположено ледовое поле, отвечает необходимым стандартам.

Акцент будет сделан на сейсмостойкость сооружения. Также будет отремонтирован расположенный рядом с Дворцом стадион – изменения коснутся инфраструктуры.

Уже в этом году специалисты приступят к проектным работам по реконструкции. А закончиться перестройка должна к 300-летию Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU