Житель Кемерова зарезал зятя

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-04T13:40:21+03:00

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В Кемерове 52-летний мужчина напал с ножом на своего зятя после драки. Пострадавший скончался в больнице.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, трагедия произошла 24 марта этого года. 52-летний мужчина выпивал в своем доме, в котором также жила дочь со своей семьей. Когда вечером с работы пришел 26-летний зять, между мужчинами произошла ссора, а затем – драка. В потасовку вмешалась женщина и разняла родственников. После этого ее муж вышел в гараж, а через некоторое время на улицу и тесть. Когда хозяин дома вернулся, то сказал дочери, что несколько раз пырнул ее мужа ножом. Супруга вызвала врачей скорой помощи и полицейских.

– Прибывшие врачи госпитализировали потерпевшего, однако спасти его не удалось, в медицинском учреждении он скончался. Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничает, вину признает, – отметили в Следственном комитете.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU