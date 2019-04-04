Не сошлись во мнении: подросток сломал ребра 39-летнему кузбассовцу

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-04T13:30:56+03:00

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В Кузбассе подросток сломал ребра 39-летнему мужчине. Кузбассовцы не сошлись во мнении и поссорились.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью.

Инцидент произошел в ночное время. Подросток пришел в дом к своему знакомому, в гостях у которого был 39-летний приятель. Юный кузбассовец завел с последним разговор, но в итоге они не сошлись во мнении по какому-то вопросу и поссорились. Словесный конфликт быстро перерос в драку: вспыльчивый подросток ударил мужчину кулаком по лицу. От неожиданности и боли последний упал на пол, после чего подросток стал избивать его ногами – парня остановили очевидцы конфликта, после чего он ушел домой.

Избитого мужчину госпитализировали – врачи диагностировали у него перелом ребер. Подростка задержали, он полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU