СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-04T15:59:14+03:00

20 эвакуированных и один погибший: В многоквартирном доме в Березовском произошел пожар. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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В четверг, 4 апреля, в одном из многоквартирных домов в Березовском случился пожар. Неосторожность при курении стоила одному из жильцов дома жизни.

Сигнал о том, что горит одна из квартир в муниципальном двухэтажном доме на улице Карбышева в Березовском поступил на пульт диспетчера в 12:08 на место тут же отправились шесть пожарных и одна единица техники.

- Когда прибыло первое подразделение, из окна квартиры на втором этаже шел дым, - сообщает подробности ЧП пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара в комнате обгорели стены, мебель и вещи на площади 15 квадратных метров.

Одними из первых на место пожара прибыли бойцы Росгвардии. Вместе со спасателями старшины Илья Кемеров и его напарник Алексей Игнатьев приступили к обходу квартир на первом и втором этажах.

- Всего из двухподъездного дома было эвакуировано порядка 20 человек, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, находился хозяин жилища, который погиб.

До прибытия следственно-оперативной группы бойцы Росгвардии оцепили место происшествия. Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU