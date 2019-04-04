20 эвакуированных и один погибший: В многоквартирном доме в Березовском произошел пожар
В четверг, 4 апреля, в одном из многоквартирных домов в Березовском случился пожар. Неосторожность при курении стоила одному из жильцов дома жизни.
Сигнал о том, что горит одна из квартир в муниципальном двухэтажном доме на улице Карбышева в Березовском поступил на пульт диспетчера в 12:08 на место тут же отправились шесть пожарных и одна единица техники.
- Когда прибыло первое подразделение, из окна квартиры на втором этаже шел дым, - сообщает подробности ЧП пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара в комнате обгорели стены, мебель и вещи на площади 15 квадратных метров.
Одними из первых на место пожара прибыли бойцы Росгвардии. Вместе со спасателями старшины Илья Кемеров и его напарник Алексей Игнатьев приступили к обходу квартир на первом и втором этажах.
- Всего из двухподъездного дома было эвакуировано порядка 20 человек, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, находился хозяин жилища, который погиб.
До прибытия следственно-оперативной группы бойцы Росгвардии оцепили место происшествия. Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU