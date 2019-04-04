В Кузбассе псих до смерти замучил голого приятеля

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-04T16:35:42+03:00

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В Юрге ненормальный мужчина до смерти замучил своего знакомого. Он засунул голого приятеля в погреб и избил.

В октябре прошлого года 42-летний житель Юрги выпивал вместе с приятелем в гостях у еще одного знакомого. Во время застолья мужчины спросил у хозяина, есть в доме погреб, пояснив, что хочет протрезвить своего друга. Хозяин показал, где подполье.

– Мужчина снял с 47-летнего приятеля всю одежду и заставил спуститься в подвальное помещение, закрыв его там. Через некоторое время потерпевший замерз и стал просить помощи, тогда друг спустился к нему и избил его, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

После избиения знакомого мужчина продолжил пить, а когда вернулся его проверить, пострадавший уже не дышал. Тогда он вынес тело на улицы и заложил камнями и мусором, а затем ушел. Тело через некоторое время нашли мать хозяина дома, когда пришла навестить сына. Она сообщила о находке правоохранителем.

В отношении кузбассовца были возбуждены уголовные дела за похищение человека и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого невменяемым. Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU