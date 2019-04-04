В Кемерове загорелась девятиэтажка

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-04T17:52:31+03:00

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В четверг вечером в Кемерове загорелся девятиэтажный дом. Фотографии с места ЧП появились в соцсети.

Пожар произошел в доме на проспекте Ленинградский, 40а. После звонка в МЧС на место выехали шесть единиц техники и 17 человек спасателей.

– На седьмом этаже дома на балконе горели вещи. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Эвакуации не проводилось, распространения в квартиру огня не было, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пользователи соцсети опубликовали фотографии с места пожара. На них видно, как пожарные забираются на седьмой этаж по автолестнице. Жители дома предположили, что возгорание произошла из-за прошенного сверху окурка.

ИСТОЧНИК KP.RU