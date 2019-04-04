Драка из-за счета: Приятели утроили дебош в новокузнецком баре

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-04T19:00:36+03:00

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Драка, едва не закончившаяся поножовщиной, произошла в одном из новокузнецких баров. Здесь двое приятелей не захотели оплачивать счет за алкоголь и устроили потасовку.

Двое мужчин 38 и 39 лет отдыхали в одном из баров города Новокузнецка. Когда пришло время расплатиться за алкоголь, приятели заявили, что не станут оплачивать счет. Чтобы подтвердить серьезность своих слов, младший из них достал ножи и стал угрожать расправой работнику заведения. Другие посетители бара не остались безучастными к происходящему. 26-летний мужчина, видимо, ставший особенно храбрым под воздействием алкоголя, выбил у него нож и избил обоих обидчиков. В это время администратор бара нажал тревожную кнопку, а заодно вызвал и бригаду скорой помощи.

Бойцы Росгвардии драку остановили и задержали всех участников потасовки. Врачи оказали помощь потерпевшим со ссадинами на лицах. А потом всех дебоширов доставили в отдел полиции и передали в руки стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU