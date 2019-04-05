В Кемерове снесли заброшенное здание

СЕГОДНЯ 03:13 2019-04-05T03:17:56+03:00

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В четверг в Кемерове снесли заброшенную подстанцию. Фотографии с места опубликовал мэр города Илья Середюк.

«В городе много неэксплуатируемых, брошенных, незавершенных строений. Те из них, которые находятся в аварийном состоянии – необходимо снести. В настоящее время уже демонтировали 12 таких объектов. Сегодня специалисты Кемеровской службы спасения снесли заброшенную трансформаторную подстанцию на Мичурина, 134», – написал на своей странице в соцсети глава города.

Напомним, что после распоряжения Сергея Цивилева в Кузбассе стали избавляться от заброшенных строений и долгостроев.

ИСТОЧНИК KP.RU