В Кемерове снесли заброшенное здание
Об этом рассказал мэр города
На улице Мичурина снесли старую подстанцию. Фото: страница Илья Середюка в "ВКонтакте"
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В четверг в Кемерове снесли заброшенную подстанцию. Фотографии с места опубликовал мэр города Илья Середюк.
«В городе много неэксплуатируемых, брошенных, незавершенных строений. Те из них, которые находятся в аварийном состоянии – необходимо снести. В настоящее время уже демонтировали 12 таких объектов. Сегодня специалисты Кемеровской службы спасения снесли заброшенную трансформаторную подстанцию на Мичурина, 134», – написал на своей странице в соцсети глава города.
Напомним, что после распоряжения Сергея Цивилева в Кузбассе стали избавляться от заброшенных строений и долгостроев.
ИСТОЧНИК KP.RU