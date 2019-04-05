2019-04-05T06:22:42+03:00
Общество

В Полысаеве отремонтируют городскую больницу

На ремонт выделено 7,6 миллиона рублей
Кирилл ЧАЩИН
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В Полысаеве отремонтируют городскую больницу. На эти цели направят 7,6 миллиона рублей.

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, после ремонта в четырехэтажном здании заработает взрослая поликлиника, женская консультация и отделение гериатрии. Кроме того, в здании появится лифт. Сейчас все отделения разбросаны по городу.

В настоящее время в Полысаевской городской больнице идет ремонт ремонт рентгенологического отделения. Уже подготовлены кабинеты и установлено рентген-оборудование и маммограф, планируется установка флюорографа.

– Сейчас завершается ремонт холла и кабинетов персонала, - добавил заместитель главврача Дмитрий Скопинцев. - Раньше пациенты испытывали большие неудобства: некоторые аппараты стояли в разных зданиях, а, к примеру, рентген и маммограф, наоборот - в одном кабинете, что не позволяло использовать их одновременно. Соответственно и оборудование простаивало, и создавалась большая очередность. Теперь пациенты смогут проходить обследование быстрее и в комфортных условиях.

Отметим, что в Полысаеве в рамках проекта «Современная медицина Кузбасса» детская поликлиника уже переехала в «больничный городок». Раньше она находилась на первом этаже жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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