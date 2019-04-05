Серийная воровка из Кемерова попалась на рыбке

СЕГОДНЯ 04:32 2019-04-05T06:23:47+03:00

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Любовь к морепродуктам привела кемеровчанку на скамью подсудимых. Женщина, находившаяся в федеральном розыске, зашла в магазин, а вышла из него уже в сопровождении стражей порядка.

Кемеровчанка пришла в продуктовый магазин на улице Леонова и отправилась бродить по торговым рядам. Администратор обратила на нее внимание: несколько дней назад очень похожая особа украла в магазине несколько упаковок с морепродуктами. Тогда покупательница взяла несколько упаковок с дорогостоящими морепродуктами, но не оплатила из на кассе.

Женщина нажала тревожную кнопку, и уже через несколько минут прибыли бойцы Росгвардии. Стражи порядка задержали покупательницу и с удивлением обнаружили, что женщина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении серии магазинных краж в Новосибирске.

Любительницу морских деликатесов передали сотрудникам полиции – об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU