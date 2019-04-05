2019-04-05T06:00:24+03:00
Общество

Межквартальные проезды в Кемерове впервые отремонтируют за федеральные деньги

Новый асфальт уложат на 15 тысячах квадратных метров
Екатерина БОРМОТОВА
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Длина отремонтированных дорог составит почти два километра Фото: администрация КемероваДлина отремонтированных дорог составит почти два километра Фото: администрация Кемерова
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В Кемерове отремонтируют межквартальные проезды. Реновация пройдет в рамках федерального проекта.

Планируется, что в этом году будут отремонтированы межквартальные проезды в Ленинском и Кировском районах города. Общая площадь ремонта составит более 15 тысяч квадратных метров.

- Ремонт этих дорог поможет повысить безопасность не только автомобилистов, но и пешеходов. Вблизи проездов располагаются не только жилые дома, но и социальные объекты: школы, детские сады, спортивные сооружения и клубы по месту жительства, крупные торговые центры, - отметили в городской администрации.

Ремонт коснется следующих участков дорог: проезд от улицы Халтурина, 25 до улицы Инициативной,103, проезд от улицы Халтурина, 47 до улицы Инициативной, проезд от бульвара Строителей, 26 до проспекта Ленинградского, 23, проезд от бульвара Строителей, 44 до проспекта Ленинградского, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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