2019-04-05T06:30:49+03:00
Общество

Стало известно, когда откроется новокузнецкий планетарий

О ходе работ рассказал Сергей Цивилев
Екатерина БОРМОТОВА
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Свои двери планетарий откроет для посетителей уже к 9 мая Фото: АКОСвои двери планетарий откроет для посетителей уже к 9 мая Фото: АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на месте реставрации объектов, входящих в новокузнецкий кластер искусств «КоммунАрт». Глава региона проверил, как ведутся ремонтные работы.

Специалисты доложили, что реставрация одного из объектов, новокузнецкого планетария, идет с видимым опережением. Планируется, что он откроет свои двери для посетителей уже в мае этого года. На базе планетария будет создан образовательный комплекс – в нем будет все необходимое оборудование для проведения образовательных площадок, в том числе интерактивные экспонаты.

«Первая часть «КоммунАрта» начнет работать уже в этом году. На данном этапе реставрация планетария завершается», - сказал губернатор.

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Новокузнецкий планетарий закрыли из-за «некапитального» капитального ремонта

Почему же не работает гордость Новокузнецка? Ответ банален: из-за аварийного состояния здания. И это при том, что всего четыре года назад в планетарии провели капитальный ремонт, вложив в него десятки миллионов рублей! Сегодня же в «новеньком» подвале постоянно стоит вода, доски пола обсерватории провалились, а подниматься по ее лестницам и вовсе опасно для жизни. (подробности)

Новокузнецкий планетарий закрылся из-за некачественного ремонта

«Сюда входят систематическое затопление подвальных помещений, протекание кровли крыши, неустойчивость конструкции лестничного пролета и астрономической площадки обсерватории. Единственно верным решением в таком деле является временное закрытие учреждения до устранения дефектов и разрешения всей ситуации», – сообщили в планетарии. (подробности)

Новокузнецкий планетарий строили как столичный

Новокузнецкий планетарий - одна из главных достопримечательностей города. Носит он имя Альберта Федорова. Он и рассказал корреспонденту «Комсомолки» историю своей жизни и появления этого объекта. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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