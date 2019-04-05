Стало известно, когда откроется новокузнецкий планетарий

СЕГОДНЯ 06:30 2019-04-05T06:30:49+03:00

Свои двери планетарий откроет для посетителей уже к 9 мая Фото: АКО

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на месте реставрации объектов, входящих в новокузнецкий кластер искусств «КоммунАрт». Глава региона проверил, как ведутся ремонтные работы.

Специалисты доложили, что реставрация одного из объектов, новокузнецкого планетария, идет с видимым опережением. Планируется, что он откроет свои двери для посетителей уже в мае этого года. На базе планетария будет создан образовательный комплекс – в нем будет все необходимое оборудование для проведения образовательных площадок, в том числе интерактивные экспонаты.

«Первая часть «КоммунАрта» начнет работать уже в этом году. На данном этапе реставрация планетария завершается», - сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU