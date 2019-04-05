4,5 тысячи «квадратов» дорог отремонтировали в Кемерове с начала сезона

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-05T07:13:49+03:00

В этом году дорожники приступили к ремонту 26 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кемерове с начала сезона литым асфальтом отремонтировали более 4,5 тысячи квадратных метров дорог. В первую очередь, дорожники привели в порядок перекрестки, на которых проложены трамвайные пути.

Ремонтный сезон в этом году стартовал на месяц раньше. Специалисты приводят дорожное покрытие в нормативное состояние с 26 февраля. В порядок уже привели асфальт на перекрестке проспекта Кузнецкого и улицы Автозаводской. Кроме того, дорожники ликвидировали аварийные участки на улицах Рукавишникова, Щетинкина, проспекте Шахтеров и других. Минувшей ночью работы шли на улице Грузовой, сообщили в администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU