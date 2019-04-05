Мужчина умер возле пивнушки в Кузбассе
Медики не успели его спасти
Приехавшие на место медики констатировали смерть мужчины Фото: Архив "КП"Фото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
В Ленинск-Кузнецком районе около пивного магазина умер мужчина. В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранители.
ЧП произошло в поселке Лапшиновка около 19.30 4 апреля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Возле пивнушки труп, бегают дети, все видят. Полиция даже не оцепила территорию», - отметили пользователи Сети.
Предварительно, молодой человек заходил в магазин за пивом, где ему стало плохо. Продавец вызвала скорую помощь: приехавшие на место медики констатировали смерть сельчанина. В обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU