2019-04-05T09:54:35+03:00
Происшествия

В Кемерове подросток угнал и поджег грузовик

Школьника нашли полицейские
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Подросток решить покататься и сжег чужой автомобильПодросток решить покататься и сжег чужой автомобильФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Кемерове 14-летний подросток угнал со стоянки грузовой автомобиль и поджег его. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, ночью на пустыре в Ленинском районе города местный житель заметил, как горит автомобиль, и сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что горящий грузовой автомобиль «ВИС» принадлежит местному предпринимателю. За час до пожара его угнали из платной стоянки в Заводском районе.

Поджигателем и угонщиком оказался местный 14-летний житель. Он признался, что взял автомобиль, чтобы покататься.

– Ночью злоумышленник проник на стоянку по крышам окружающих ее гаражей, с помощью оставленного в замке зажигания ключа завел машину, а затем поджег транспортное средство, пытаясь скрыть следы преступления, – рассказали полицейские.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему может грозить пять лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела за угон авто. Родителей подростка ждет штраф за неисполнение свои обязанностей по воспитанию юноши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель экскаватора из Кузбасса сел за руль пьяным и без прав
Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками
В Кемерове таксист нашел пропавшего школьника
Мужчина умер возле пивнушки в Кузбассе
4,5 тысячи «квадратов» дорог отремонтировали в Кемерове с начала сезона
Стало известно, когда откроется новокузнецкий планетарий
Межквартальные проезды в Кемерове впервые отремонтируют за федеральные деньги
Более 112 миллиардов рублей выдал Россельхозбанк предприятиям масложировой отрасли в 2018 году
Сок с плесенью: Жительница Кузбасса купила в магазине опасный детский напиток
Серийная воровка из Кемерова попалась на рыбке
В Полысаеве отремонтируют городскую больницу
В Кемерове снесли заброшенное здание
Драка из-за счета: Приятели устроили дебош в новокузнецком баре
В Кемерове загорелась девятиэтажка
В Кузбассе псих до смерти замучил голого приятеля
20 эвакуированных и один погибший: В многоквартирном доме в Березовском произошел пожар
На выходных в Кузбассе потеплеет до +16 градусов
Не сошлись во мнении: подросток сломал ребра 39-летнему кузбассовцу
Житель Кемерова зарезал зятя
В Новокузнецке отремонтируют Дворец спорта и стадион
На кузбасском разрезе остановили работы из-за нарушений
Мэрию Новокузнецка наказали за бездействие
Предприятие наживалось на смерти одиноких кузбассовцев
В Кузбассе полицейские разыскивают мошенницу из «райсобеса»
Россельхозбанк в Кузбассе выдал 384 миллиона рублей на проведение посевной
В Новокузнецке на пустыре нашли останки мужчины