В Кемерове подросток угнал и поджег грузовик

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-05T09:54:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 14-летний подросток угнал со стоянки грузовой автомобиль и поджег его. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, ночью на пустыре в Ленинском районе города местный житель заметил, как горит автомобиль, и сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что горящий грузовой автомобиль «ВИС» принадлежит местному предпринимателю. За час до пожара его угнали из платной стоянки в Заводском районе.

Поджигателем и угонщиком оказался местный 14-летний житель. Он признался, что взял автомобиль, чтобы покататься.

– Ночью злоумышленник проник на стоянку по крышам окружающих ее гаражей, с помощью оставленного в замке зажигания ключа завел машину, а затем поджег транспортное средство, пытаясь скрыть следы преступления, – рассказали полицейские.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему может грозить пять лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела за угон авто. Родителей подростка ждет штраф за неисполнение свои обязанностей по воспитанию юноши.

ИСТОЧНИК KP.RU