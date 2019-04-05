2019-04-05T09:29:09+03:00
Звезды

Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками

Артист даст еще один урок музыки
Екатерина БОРМОТОВА
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Дмитрий Маликов на сцене Новокузнецкого драматического театраДмитрий Маликов на сцене Новокузнецкого драматического театра
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Известный российский музыкант Дмитрий Маликов приехал в Новокузнецк, где он даст очередной урок музыки. На одной сцене с композитором выступят новокузнецкие школьники.

Прямой эфир с выступления можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее Дмитрий Маликов уже выступил в Кемерове, Белове и Киселевске. Певец дал начинающим артистам несколько профессиональных советов, поделился секретами своего мастерства.

Во время приветствия новокузнечан Дмитрий Маликов сказал, что последний раз был в южной столице Кузбасса в 90-е годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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