Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-05T09:29:09+03:00

Артист даст еще один урок музыки

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Известный российский музыкант Дмитрий Маликов приехал в Новокузнецк, где он даст очередной урок музыки. На одной сцене с композитором выступят новокузнецкие школьники.

Прямой эфир с выступления можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее Дмитрий Маликов уже выступил в Кемерове, Белове и Киселевске. Певец дал начинающим артистам несколько профессиональных советов, поделился секретами своего мастерства.

Во время приветствия новокузнечан Дмитрий Маликов сказал, что последний раз был в южной столице Кузбасса в 90-е годы.

ИСТОЧНИК KP.RU