Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками
Артист даст еще один урок музыки
Дмитрий Маликов на сцене Новокузнецкого драматического театра
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Известный российский музыкант Дмитрий Маликов приехал в Новокузнецк, где он даст очередной урок музыки. На одной сцене с композитором выступят новокузнецкие школьники.
Прямой эфир с выступления можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее Дмитрий Маликов уже выступил в Кемерове, Белове и Киселевске. Певец дал начинающим артистам несколько профессиональных советов, поделился секретами своего мастерства.
Во время приветствия новокузнечан Дмитрий Маликов сказал, что последний раз был в южной столице Кузбасса в 90-е годы.
ИСТОЧНИК KP.RU